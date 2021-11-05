В Самарской области 15-летний подросток устроил смертельное ДТП на трассе

Легковушку сплющило после вылета в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 4 ноября 2021 года, на 26 км + 900 м трассы Кошки — Степная Шентала — Старое Максимкино — граница Татарстана в Кошкинском районе произошло смертельное ДТП. Аварию с погибшим устроил 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось около 23 часов. Несовершеннолетний водитель ехал по трассе на автомобиле ВАЗ-2107. В пути он не справился с управлением и съехал в кювет. Там легковушка опрокинулась. После этого авто буквально сплющило.

В результате произошедшего 16-летний пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Подросток умер, не дождавшись медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии. Проводится проверка.