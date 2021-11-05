Подросток, устроивший ДТП с погибшим в Самарской области, был пьян

Прокуратура и полиция начали проверку смертельного ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности смертельного ДТП на трассе в Кошкинском районе. Напомним, накануне вечером, 4 ноября, 15-летний подросток на ВАЗ-2107 вылетел в кювет и «убил» своего 16-летнего пассажира. Как выяснилось, юный автомобилист был пьян.

- 15-летний подросток, не имея водительских прав, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и съехал в кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, авто принадлежит отцу юного водителя. Кроме того, правоохранители выяснили, что оба подростка на момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Стражи порядка продолжают устанавливать все детали происшествия. Также проверку организовала прокуратура Кошкинского района.