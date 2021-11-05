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Общество5 ноября 2021 11:01

Территорию завода Тарасова в Самаре начали зачищать в ноябре 2021 года

На площадке проводятся земляные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спецтехника работает со стороны Московского шоссе

Спецтехника работает со стороны Московского шоссе

Фото: скриншот с видео

В Самаре на территорию завода имени Тарасова съехалась спецтехника. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял с воздуха, как на площадке со стороны Московского шоссе активно начали вести земляные работы.

- На территории завода Тарасова началась подготовка территории под застройку, - прокомментировал автор видео.

Судя по ролику, за высоким забором сейчас трудятся бульдозеры, погрузчики и грузовики. Они зачищают территорию предприятия. Что именно планируется обустроить там, пока не известно. Хотя несколько лет назад обсуждалась возможность комплексной застройки этой площадки - планировалось возвести жилые дома переменной этажности.

Напомним, завод имени Тарасова был построен в Самаре в 1934 году. Предприятие производило электрооборудование и запчасти для автомобилей и тракторов.