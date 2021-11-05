В Сызрани из-за осложнений от COVID-19 умер священник Вениамин Сергеев

Вениамин Сергеев много лет служил в Казанском кафедральном соборе / Фото: Сызранская епархия РПЦ

В Сызрани 3 ноября 2021 года умер клирик Казанского кафедрального собора протоиерей Вениамин Сергеев. Он скончался на 63-м году жизни от осложнений, которые вызвал коронавирус. Об этом сообщили в Сызранской епархии РПЦ.

- В связи с кончиной пастыря епископ Сызранский и Шигонский Леонтий выражает глубокие соболезнования матушке, родным, духовным чадам, а также всем, кто знал и любил усопшего, - говорится в сообщении.

Вениамин Сергеев был родом из Кисловодска. Затем перебрался в Сызрань. Здесь отучился в средней школе, а затем — на курсах поваров. В конце 1980-х поступил в Казанский собор певчим в правый хор. В 2001 году окончил Самарскую духовную семинарию. Вениамина Сергеева считали одним из самых мудрых священников епархии.

Прощание с протоиереем состоялось утром в пятницу, 5 ноября 2021 года, в Казанском кафедральном соборе.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Вениамина Сергеева.