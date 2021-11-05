Решение о продлении локдауна в Самарской области примут 6 ноября 2021 года

Окончательное решение примет оперштаб 6 ноября 2021 года

В Самарской области решают, нужно ли продлять режим нерабочих дней после 7 ноября 2021 года. Окончательное решение еще не принято. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом на встрече с волонтерами сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

- Мы будем принимать решение исходя из данных о количестве инфицированных, занятых коек, потреблении кислорода и других факторов. Пока мы откладываем его, чтобы накопить больше информации об эффективности нерабочих дней, - сказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в последние два дня количество выписанных пациентов из стационара превышает число тех, кого госпитализировали. Кроме того, снижается заболеваемость ОРВИ. Однако говорить, что это устойчивая тенденция, пока рано.

Окончательное решение о продлении или отмене режима нерабочих дней будет принято на заседании оперативного штаба, которое пройдет в субботу, 6 ноября 2021 года. На нем обсудят возможность возобновления работы магазинов, фитнес-центров, предприятий сферы услуг. Правда, если их откроют, то только для людей с QR-кодом.