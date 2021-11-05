Шквалистый ветер обрушится на Самарскую область 6 ноября 2021 года

Спасатели советуют не выходить в непогоду из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 6 ноября 2021 года, в Самарской области испортится погода. По прогнозам синоптиков, в регион нагрянет сильный ветер.

- Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 6 ноября местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Порывы 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

В субботу также возможны осадки. В некоторый районах Самарской области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах 3...8 °C. А вот в воскресенье, 7 ноября 2021 года, к сильному ветру и дождю может присоединиться мокрый снег.

Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей быть осторожнее. По возможности лучше не выходить из дома. Если непогода застанет на улице, следует найти укрытие — подземный переход или ближайший подъезд. А вот от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и остановок общественного транспорта стоит держаться подальше. Сильный порыв ветра может опрокинуть их. Спасатели советуют автомобилистам поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от непрочных конструкций.