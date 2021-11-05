Дмитрий Азаров рассказал, введут ли QR-коды в небольших магазинах

В небольшие магазины продолжат пускать без QR-кода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, планируют ли в Самарской области расширить список мест с доступом только по QR-коду. В частности, речь идет о небольших магазинах продуктов и товаров первой необходимости.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, подобные торговые точки продолжат работать в обычном режиме. Там не будут спрашивать сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

- В остальные заведения попасть смогут только вакцинированные или переболевшие люди. Эта практика зарекомендовала себя во многих странах. Все уже привыкли, никого это не тревожит, - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что предъявление QR-кода не занимает много времени - всего несколько секунд. Это гарантия того, что человек заходит на территорию COVID-free.

Напомним, на время локдауна, который в Самарской области объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года, подобную систему доступа ввели в ТЦ и в крупных гипермаркетах. Вместе с QR-кодом на входе также нужно показать документ, удостоверяющий личность.

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