Самарцам рассказали, как отличить переписчика от мошенника

Олег Романов рассказал, как должен выглядеть и вести себя переписчик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 15 октября по 14 ноября 2021 года проводится Всероссийская перепись населения. По домам жителей начали ходить волонтеры. Как отличить их от мошенников, рассказал победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый — 2021», капитан Олег Романов.

- Переписчиков легко узнать. У них есть жилеты, шарфы и сумки со специальной символикой. Перед началом опроса они должны представиться и показать свои документы, - рассказал полицейский.

Если человеку поступают на телефон звонки или СМС с предложением пройти перепись населения, то в таком случае свои персональные данные сообщать нельзя. Так могут делать только мошенники. Если вдруг «переписчик» начинает активно настаивать на приобретении каких-либо товаров или услуг, стоит обратиться в полицию. Это тоже может быть аферист.