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Происшествия5 ноября 2021 21:42

Водитель «Калины» погиб в ДТП с КамАЗом на трассе М-5 под Тольятти

Спасателям пришлось вырезать тело автомобилиста из покореженной машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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От легковушки мало что осталось / Фото: ПСС Самарской области

От легковушки мало что осталось / Фото: ПСС Самарской области

Вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, на трассе М-5 в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. На участке между поселком Валы и Жигулевском столкнулись КамАЗ и автомобиль «Лада Калина». После этого грузовик и легковушка съехали в кювет.

- «Калина» получила серьезные повреждения. Водителя зажало в салоне. Он погиб. Для его извлечения привлекались спасатели. Работы были завершены в 19:10, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. По данным ГУ МВД по региону, они устанавливают и опрашивают очевидцев смертельной аварии. Проводится проверка.