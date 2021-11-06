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Происшествия6 ноября 2021 8:19

Появились подробности страшного ДТП с КамАЗом и «Калиной» в Самарской области

Водитель легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Водителя «Калины» зажало в салоне, мужчина погиб на месте.

Водителя «Калины» зажало в салоне, мужчина погиб на месте.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции рассказали подробности страшного ДТП на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. Там столкнулись КамАЗ и «Лада Калина», обе машины вылетели в кювет. Водителя легковушки зажало в салоне, мужчина погиб.

- 39-летний водитель «Калины» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работали полицейские. Они обеспечили другим водителям беспрепятственный проезд, чтобы на дороге не было пробки. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.