Наставник «Акрона» стал лучшим тренером ФНЛ в октябре

В октябре «Акрон» набрал больше всех очков в ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Главного тренера тольяттинского «Акрона» Владимира Жапалэу признали лучшим наставником октября в Футбольной национальной лиге. За молдавского специалиста проголосовали 39% участников опроса.

- В октябре «Акрон» набрал наибольшее количество очков среди всех команд лиги (13) и переместился в верхнюю часть турнирной таблицы Олимп-ФНЛ. Наша команда показала внушительную серию без поражений, обыграв «Кубань», «Спартак-2», «Аланию» и «Олимп-Долгопрудный», - рассказали в пресс-службе тольяттинской команды.

Сегодня, 6 ноября, «Акрон» примет в Жигулевске липецкий «Металлург». Встреча начнется в 15:00 по местному времени.