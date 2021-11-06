Житель Самарской области уговорил подростков воровать металлолом

Организатор получил условный срок. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноармейском районе осудили 21-летнего мужчину, который уговорил двух подростков воровать металлолом. Они обчистили законсервированный склад маслобойного цеха, отогнув угол забора: вынесли оттуда электродвигатели и металлические изделия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пока дети выносили награбленное, мужчина ждал их в машине. Всего злоумышленники вынесли со склада 455 кг металла на 47 тысяч рублей. Деньги мужчина разделил между всеми, причем, по словам подростков, им он дал немного, а большую часть забрал себе.

Организатор кражи получил три года лишения свободы условно, один его сообщник – год условно, а второй – 12- часов обязательных работ.