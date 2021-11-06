Мужчина пострадал при столкновении «двенадцатой» и «Лифана» в Самаре

В полиции проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На Московском шоссе в Самаре столкнулись вазовская «двенадцатая» и «Лифан». Произошло ДТП в районе 9:35 в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель ВАЗ 2112 двигался по дублеру Московского шоссе от Ракиовского шоссе в сторону улицы Алма-Атинской. По предварительной информации, он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Лифан» и врезался в него, - говорится в сообщении.

Водитель «Лифана» получил травмы и сейчас лечится дома.

В полиции проводят проверку по факту ДТП.