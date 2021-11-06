Самарцам предлагают проверить, появился ли иммунитет к коронавирусу после прививки

Сдавать кровь надо натощак. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области могут бесплатно проверить, появился ли у них иммунитет после того, как они привились препаратом «ЭпиВакКорона». Сдать кровь на антитела можно в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины, - отмечают специалисты.

Кровь можно сдать по адресам: Самара, проезд Георгия Митирева, 1 (понедельник – пятница с 9:00 до 12:00) и Тольятти, проспект Московский, 19 (понедельник – пятница с 8:30 до 10:00).

Сдавать кровь надо натощак. С собой следует взять паспорт, сертификат профилактической прививки от коронавируса и СНИЛС.