В Самаре на Партизанской хотят построить высотку

Публичные слушания назначены на 15 ноября. Фото: Google Карты

В Самаре пройдут публичные слушания по поводу строительства высотки на улице Партизанской. Многоквартирный дом хотят построить около бизнес-центра «Партизан» на пересечении с улицей Загородной, сообщает «Другой город».

Пока неизвестна высотность дома, однако застройщик планируют построить рядом с высоткой парковку, где на каждую квартиру будет приходиться по 0,5 парковочному месту. По правилам, на каждую квартиру должно быть по одному парковочному месту, однако в городе часто отступают от этого показателя.

Публичные слушания назначены на 15 ноября.