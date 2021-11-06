«Динамо Самара» обыграло «Ухту» в чемпионате России по мини-футболу

Первый матч тура между этими соперниками закончился поражением самарцев 1:2. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» обыграл «Ухту» во втором матче четвертого тура чемпионата России. Встреча проходила в субботу, 6 ноября, в «МТЛ Арене» в Самаре и закончилась со счетом 4:3. Голами в составе волжан отметились Бруно, Лялин, Кайо и Нандо.

- По ходу матча мы владели инициативой, вели в счете, но, к сожалению, потеряв на долю мгновения концентрацию, наши футболисты допустили несколько грубых ошибок, тем самым позволив сопернику вернуться в игру и восстановить равновесие в счете. Поэтому концовка матча получилась такой нервной. Но раз выиграли, значит сделали все правильно, - приводит слова главного тренера «Динамо Самара» Станислава Ларионова пресс-служба клуба.

Первый матч тура между этими соперниками закончился поражением самарцев 1:2.

Следующие встречи «Динамо» проведет на выезде против «Новой генерации» 19 и 20 ноября.