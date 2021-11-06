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Общество6 ноября 2021 19:31

В Самарской области горит трава около кладбища Песчаное 6 ноября 2021

Пожарные борются с огнем
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Угрозы этот пожар не несет. Фото: скриншот видео vk.com/life_samara.

Угрозы этот пожар не несет. Фото: скриншот видео vk.com/life_samara.

В Волжском районе Самарской области в субботу, 6 ноября, загорелась трава около кладбища Песчаное. Тревогу забили местные жители. В МЧС людей спешат успокоить – угрозы нет, с пожаром борются.

- На месте работают подразделения, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Последние дни в Самарской области выдались довольно сухими, только в некоторых районах прошли дожди, а в Сызранском районе выпал первый снег.

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 7 ноября, в регионе ожидают небольшой дождь. Небольшие осадки будут и во вторник, а вот в понедельник дождей синоптики не обещают.