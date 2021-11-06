«Акрон» обыграл липецкий «Металлург» в ФНЛ 2:0

В активе у красно-черных 32 очка.

Тольяттинский «Акрон» обыграл липецкий «Металлург» в матче 21 тура Футбольной национальной лиги. Матч прошел в субботу, 6 ноября, в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершился со счетом 2:0. По голу в составе тольяттинцев забили Дмитрий Ефремов и Максим Палиенко.

После этой победы «Акрон» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе у красно-черных 32 очка. До шестой строчки четыре очка.

В следующем туре тольяттинцы сыграют в Калининграде с «Балтикой». Матч пройдет в субботу, 13 ноября.