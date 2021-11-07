Самарцам рассказали, почему закрыт переход через Ново-Садовую

Переход не откроют, пока метро не достроят

Жителям Самары объяснили, можно ли в обозримом будущем ждать открытия перехода через улицу Ново-Садовую, который достраивают уже больше года. Жители поинтересовались, почему до сих пор не могут им воспользоваться, ведь он никак не связан со строительством станции "Театральная". А по планам правительства "Алабинскую" должны были достроить уже в 2021 году.

- Открытие пешеходного перехода через Ново-Садовую возможно после завершения второго этапа строительства метро "Алабинская", - пояснили спрашивающим в министерстве строительства Самарской области. На данный момент эти работы не завершены. Вмешался коронавирус, пандемийная экономика оказалась не такой, как ожидалось, вот и пришлось пересмотреть статьи расходов.

Для того, чтоб ввести участок в эксплуатацию полностью, нужно завершить работы на втором пути и в разворотном тоннеле. Тогда поезда смогут отправляться с двух сторон платформы, а жители смогут воспользоваться внешним переходом. В переходе еще нужно провести отделочные работы - и на это нужны деньги. Вообще строители метро рассказывали, что все работы тормозит именно отсутствие финансирования.

Также недавно стало известно, что региону выделят деньги на строительство еще одной станции метро. Это будет "Театральная". Ее должны построить к 2024 году.