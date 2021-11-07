В Тольятти две девушки разбились в машине, въехавшей в столб

В Тольятти произошла авария

В Тольятти две девушки пострадали в аварии, которую устроил водитель Лады Приоры в Тольятти в полночь. Автомобиль двигался по улице Свердлова в направлении улицы Ворошилова. На круговом перекрестке водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, возможно, задумавшись, или потеряв концентрацию. И автомобиль врезался в световую опору.

- В результате ДТП пострадали два пассажира – девушки 24 и 18 лет, они доставлены в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. За сутки в регионе произошли 8 ДТП, в них пострадали 11 человек - все они получили травмы разной степени тяжести. Никто из участников аварий не был замечен в алкогольном опьянении.