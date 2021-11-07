В Самаре на видео сняли дом на берегу Волги, похожий на системный блок

Вот такой дом- системный блок

Самарский видеоблогер Сергей Бобин поделился видео с воздушной прогулки вдоль берега Волги на протяжении 3 километров. Его квадрокоптер пролетел от Загородного парка до Софийского собора. Сначала его путь пролегал мимо зеленой зоны: это парк, горнолыжный склон, который пока что еще покрыт травой. Ближе к Постникову оврагу в зелень уже вгрызаются дома. Потом зданий становится все больше - сначала это утопающие в зелени коттеджи с видом на Волгу, потом новостройки. После Постникова оврага начинаются настоящие человейники - дома буквально громоздятся друг на друге, прямо на берегу.

Потом видна пристань на спуске Шмидта, пустынный берег, который хотят благоустроить и превратить в набережную. Пока что места здесь не очень благоустроенные, есть и территория бывшего ЗИМа, которую намерены застроить.

А дальше - уже Софийский собор, рядом с которым как большой системный блок высится дом из темного стекла, по словам всех экспертов довольно слабо вписывающийся в окружающую обстановку. Его строительство несколько раз пытались остановить, но ничего не получилось. Конечно, наверняка его обитателям нравится вид из домов.