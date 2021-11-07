Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 11:56

В Самаре на видео сняли дом на берегу Волги, похожий на системный блок

Видеоблогер из Самары Сергей Бобин снял на видео прогулку вдоль берега Волги
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вот такой дом- системный блок

Вот такой дом- системный блок

Самарский видеоблогер Сергей Бобин поделился видео с воздушной прогулки вдоль берега Волги на протяжении 3 километров. Его квадрокоптер пролетел от Загородного парка до Софийского собора. Сначала его путь пролегал мимо зеленой зоны: это парк, горнолыжный склон, который пока что еще покрыт травой. Ближе к Постникову оврагу в зелень уже вгрызаются дома. Потом зданий становится все больше - сначала это утопающие в зелени коттеджи с видом на Волгу, потом новостройки. После Постникова оврага начинаются настоящие человейники - дома буквально громоздятся друг на друге, прямо на берегу.

Потом видна пристань на спуске Шмидта, пустынный берег, который хотят благоустроить и превратить в набережную. Пока что места здесь не очень благоустроенные, есть и территория бывшего ЗИМа, которую намерены застроить.

А дальше - уже Софийский собор, рядом с которым как большой системный блок высится дом из темного стекла, по словам всех экспертов довольно слабо вписывающийся в окружающую обстановку. Его строительство несколько раз пытались остановить, но ничего не получилось. Конечно, наверняка его обитателям нравится вид из домов.