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Общество7 ноября 2021 13:02

Опубликовано видео, как разорванную пополам машину с погибшими достают из оврага в Самаре

Место смертельного ДТП на Демократической в Самаре 7 ноября 2021 года попало на видео
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вторую часть машины пришлось доставать из ямы

Вторую часть машины пришлось доставать из ямы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео с места аварии на ул. Демократической 7 ноября 2021 года, которая случилась в 6.30 утра. 21-летний водитель автомобиля Лэнд Ровер не справился с управлением и влетел в световую опору, погубив себя и пассажира авто. Машину разорвало на две части, задняя улетела в кювет.

Как сообщает фотокорреспондент Комсомольской правды - Самара Светлана Маковеева, полиция работала на месте происшествия еще минимум полдня. Авария была действительно страшной: машину разорвало, одна часть лежала на дороге, вторую пришлось доставать из лесопосадки специальным краном. Конечно же, в таком ДТП просто не мог выжить никто.

В аварии погибли два человека

В аварии погибли два человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Личность водителя полицейским известна, а вот опознать пассажира еще предстоит. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех деталях аварии.