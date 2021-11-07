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Общество7 ноября 2021 14:03

В Исаклах студента будут судить за изнасилование восьмиклассницы

Родители девушки не стерпели унижения своей дочери
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Юношу обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Юношу обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

В Исаклинском районе будут судить 17-летнего юношу, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней 14-летней девушки. Заявление в полицию написала мама потерпевшей, которая считает, что ее дочь не давала согласия на такие действия. В любом случае, речь идет о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней - а это особая ответственность.

Как стало известно журналистам КП, это произошло третьего ноября, когда студент и восьмиклассница находились в гостях у своего знакомого. Вечером ребята проводили время, возможно употребляли алкогольные напитки. А дальше вечер закончился не так, как планировала школьница.

Сейчас студента задержали, у него уже есть одна судимость - за причинение легкого вреда здоровью. Степень его ответственности определят в полиции, если, конечно, жертва не заберет заявление.