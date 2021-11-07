В Самаре 7 ноября 2021 на площади Куйбышева открылась патриотическая выставка

Дмитрий Азаров возложил цветы к памятному знаку

В Самаре 7 ноября 2021 года отметили 80-летие запасной столицы СССР и юбилей с момент проведения парада 1941 года в Куйбышеве. В этот день губернатор Самарской области принял участие в торжественном возложении цветов к памятному знаку на площади Куйбышева. А вот привычного парада в этом году не устроили – его можно увидеть только в записи. Зато на площади Куйбышева открылась выставка, посвященная событиям 1941 года.

- Этот парад отмечен всеми историками Великой Отечественной войны. И, конечно, большая гордость, что этот самый масштабный парад в 1941 году прошел здесь, в запасной столице, на самой большой площади Европы, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, говоря о важности проводимых мероприятий.

Парады, которые прошли в трех городах Советского Союза 7 ноября 1941 года стал очень важной вехой и доказал сплоченность и силу советского народа. И сегодня о нем вспоминают с гордостью. Из-за пандемии устроить сам парад не получилось, но почтить память предков-героев снова удалось в онлайн-формате

- Да, сейчас в условиях пандемии мы не можем провести парад здесь, но та инициатива по проведению онлайн-парада, которая была выдвинута реготделением партии «Единая Россия» и поддержана всеми регионами, оправдана в этот период,- отметил Дмитрий Азаров.

Всего в Самарской области в этом году в преддверии Парада прошли более 3 тысяч специальных патриотических мероприятий, программ и конкурсов в школах и на предприятиях. Одни из главных – это онлайн-смотр строя и песен юнармейских отрядов, телемост Самара-Москва-Воронеж в музее самарского технического лицея, флэшмобы в социальных сетях. В онлайн-формате прошло и торжественное прохождение колонн, посвященное 80-летию присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года. Юнармейцы, кадеты подготовили свои видео и затем их смонтировали в один большой парад.

- Я уверен, что каждый мальчишка и девчонка, которые прошлись по этой площади, никогда не свернут с пути любви к своей Родине, истинного патриотизма, - резюмировал глава региона.

Выставка на площади Куйбышева с интересными документами будет работать до 15 ноября.