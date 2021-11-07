Самарские студенты требуют вернуть деньги с транспортной карты из-за дистанционки

Студентам теперь и поехать некуда Фото: Олег УКЛАДОВ

Самарские студенты потребовали вернуть им деньги, которые они положили на транспортные карты еще в начале осени для того, чтобы ездить в общественном транспорте на занятия. Но в октябре вуз перевели на дистанционку. Сейчас такое же решение многие вузы принимают с 8 ноября 2021 года. Так что ездить студентам, которые усиленно учатся с помощью дистанционных технологий, практически некуда.

- Положили 800 рублей, и потратить не можем, и воспользоваться по-другому не получается. А ведь деньги не лишние, - возмутился один из студентов в твиттере. И попросил сотрудников департамента транспорта и представителей оператора транспортной карты рассмотреть возможности по возвращению денег со счета на банковскую карту.

В департаменте транспорта этот вопрос обещали проработать и посмотреть, что можно с этим сделать. Напомним, что поездки с заблокированных социальных карт непривитых граждан старше 65 лет просто переносят на более поздний период. А вот студенты теоретически могут воспользоваться деньгами со счета и после окончания дистанционки.