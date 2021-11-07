Желтую опасность из-за тумана объявили в Самарской области 8 ноября 2021 года

В Самаре будет сильный туман

В Самарской области 8 ноября - ночью и утром - ожидается опасное погодное явление. Будет сильный туман, видимость будет снижена до 500 метров. На дорогах также будет гололед из-за низкой температуры и концентрации капелек тумана из воздуха на поверхности асфальта. Об этом предупреждают синоптики Приволжской УГМС.

Желтый уровень погодной опасности продлится и в первой половине дня 8 ноября. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах, не превышать скорость и помнить, что в тумане очертания предметов размыты и сложно оценить расстояние до них и других транспортных средств.

Синоптики обещают, что ночью на понедельник будут небольшие осадки, мокрый снег, дождь, гололедица на дорогах, температура опустится до -2 градусов. А вот днем в понедельник будет уже до +7 градусов. Ветер будет дуть с юга, местами порывы до 15-18 метров в секунду.