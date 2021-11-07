В Самаре ищут охрану Дворца Спорта на 111 дней за 9,5 млн рублей

В Самаре Дворцу Спорта найдут охрану

В Самаре ищут охранную организацию, которая будет оказывать свои услуги во Дворце Спорта на ул. Молодогвардейской. Контракт готовы заключить на 111 дней: с 11 декабря 2021 года по 31 марта 2022. Начальная цена договора 9,5 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГАУ "Самара Арена". Компания-подрядчик должна будет обеспечить охрану объекта и пропуск зрителей на культурно массовые мероприятия. Перед каждым нужно будет согласовывать количество постов. Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию и право на использование средств личного досмотра. Также исполнитель должен за свой счёт обеспечить объект мобильными кнопками экстренного вызова групп немедленного реагирования. Необходимо обеспечить круглосуточную охрану здания и пропускной, а также внутриобъектовый режим.

На каждом посту должны быть металлодетекторы, фонарь, рации, а охранники должны постоянно проходить переподготовку. Всего охрану необходимо выставить на 9 постах. Если постов будет меньше - цена услуг должна быть пропорционально снижена. Участниками конкурса могут быть объекты среднего и малого предпринимательства.