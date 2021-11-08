В Самарской области осудили охотника, который случайно застрелил товарища

Мужчина получил 1 год ограничения свободы / Фото: СУ СК по Самарской области

Суд вынес приговор 53-летнему уроженцу Ульяновской области. Мужчину признали виновным в убийстве приятеля во время охоты в Ставропольском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось ночью 28 августа 2020 года. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, охотился на дикое животное. Чтобы увидеть его в темноте, охотник использовал тепловизор. Увидев в прицел зверя, он двинулся в его сторону. После этого ульяновец выстрелил из карабина, но только спугнул животное. То убежало, однако мужчина вновь сделал выстрел. На этот раз он попал в своего товарища. Потерпевший от полученных травм скончался.

Осенью этого года уроженец Ульяновской области предстал перед судом. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили 1 год ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.