Маршруты автобусов № 1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября 2021 года

Автобусы трех маршрутов теперь будут ходить по-новому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректировали трассы следования трех автобусных маршрутов. С понедельника, 8 ноября 2021 года, по-новому начали ходить № 1, 9 и 45. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, автобус № 1 продлили до остановки «Ул. Батайская». Отправление первого рейса в сторону ж/д вокзала – в 5:56, а последнего в обратном направлении – в 20:49. Интервал движения составит 16 минут.

Автобус № 9 с начала этой недели вновь начнет ходить по укороченной схеме: «Институт Индустройпроект – Рынок «Норд». Данный маршрут будет курсировать с 11:45 до 14:54.

Автобус № 45 теперь будет ездить по следующей схеме: Кирова, разворот на кольце с Московским шоссе, Кирова, Молодежная, Георгия Димитрова. Это связано с тем, что напротив дома № 308 по проспекту Кирова ввели остановку «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Отправление первого рейса от поселка Жигулевские сады в 6:30, а последнего – в 21:30. Интервал движения автобусов составит 30 минут.