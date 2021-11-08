Школьника из Самарской области наградили за спасение провалившегося под лед ребенка

Медаль «За проявленное мужество» школьнику вручил сенатор Андрей Кислов

Школьника из Кинель-Черкасского района наградили за спасение провалившегося под лед ребенка. В субботу, 7 ноября, сенатор Андрей Кислов вручил 12-летнему Ансару Нурушеву медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» и памятный подарок.

Все случилось в марте 2021 года. Семиклассник шел в гости к своему другу и в какой-то момент услышал крики о помощи. Как оказалось, 10-летний мальчик решил покататься по льду реки и провалился. Он погрузился в ледяную воду по шею. Ансар сразу же бросился ему на выручку. Он подполз по тонкому льду к ребенку и помог выбраться. После этого школьник отвел мальчика к себе домой – согреть и оказать первую помощь.

- Ты проявил решительность и мужество. Надо быть очень смелым, чтобы прийти на помощь другому человеку в такой опасной ситуации. Ты не испугался и не растерялся, не каждый взрослый на такое способен, - отметил сенатор.

Ансар Нурушев учится в школе поселка Подгорный Кинель-Черкасского района. Он занимается самбо и не раз становился призером и победителем различных соревнований.