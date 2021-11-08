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Происшествия8 ноября 2021 11:40

Женщину с 5-летним ребенком сбил водитель Audi S8 на ул. Демократической в Самаре

Автомобилист не пропустил пешеходов на «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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За последний год водителя Audi S8 уже 11 раз ловили на нарушении ПДД

За последний год водителя Audi S8 уже 11 раз ловили на нарушении ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 7 ноября 2021 года, в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. В 21:00 на улице Демократической водитель Audi S8 сбил женщину с ребенком.

- За рулем иномарки находился 47-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Георгия Димитова в направлении улицы Ташкентской. Напротив дома № 37 по улице Демократической водитель наехал на 29-летнюю женщину и 5-летнего мальчика. Они пересекали дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Медики осмотрели их и отправили домой.

По данным полицейских, за последний год автомобилиста уже 11 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.