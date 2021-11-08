Коронавирус 8 ноября 2021 года подтвердился у 1736 жителей Самарской области

Заболеваемость COVID-19 в регионе по-прежнему растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в регионе выявили 1736 случаев заражения. Общее количество достигло 146 100, сообщает оперштаб.

Растет в регионе и число тех, кто смог побороть COVID-19. За сутки больничный закрыли еще 887 жителей. За все время выздоровели 109 249 человек. Что касается летальных случаев, то скончались еще 23 пациента с коронавирусом. Статистика смертей с начала пандемии – 4 833.

Напомним, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года действовал режим нерабочих дней. По данным оперштаба, локдаун оказался эффективен. Так, увеличилось число свободных коек, в больницах стало меньше тяжелых больных, снизился расход медицинского кислорода. Кроме того, выросли темпы вакцинации.