Жительница Самары убила сестру, но не запомнила, почему

Подсудимая ударила сестру ножом в спину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ирина и Олеся всегда жили, как кошка с собакой. Сестры часто ругались, ссорились и даже дрались. Но тот вечер, по словам их подруг, прошел тихо-мирно.

10 февраля прошлого года они собрались «с девочками» поболтать и выпить. Пили водку, пиво и жидкость из фанфуриков – у кого на что хватило деньги.

Около полуночи основная часть гостей разошлась, одна из подруг по имени Катя была не в состоянии куда-либо идти и уснула на диване.

Ирина и Олеся присели на другой диван и продолжили «вечеринку» вдвоем.

- Что было дальше, я помню плохо, - признавалась позже следователям Ирина. – Я встала с дивана, взяла что-то правой рукой, замахнулась на Олесю, ударила ее в спину. Она упала, у нее пошла кровь. Не помню, почему я это сделала. Наверное, опять поссорились.

Олеся умерла той же ночью, сотрудникам «Скорой помощи», которых вызвали соседи, оставалось только констатировать смерть женщины. Подруга Катя проснулась только утром, когда в комнату сестер приехали полицейские.

- Ирине было предъявлено обвинение в убийстве, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района.

Женщина на суде вину отрицала, однако суд посчитал, что доказательств против нее предостаточно. В итоге Ирину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.