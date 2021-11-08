Установлена личность второго погибшего в ДТП с разорванным Land Rover в Самаре

ДТП унесло жизни двоих молодых людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности смертельного ДТП с участием Land Rover в Самаре. Полицейские установили личность второго погибшего.

Напомним, авария произошла утром в воскресенье, 7 ноября 2021 года, на улице Демократической. Водитель внедорожника – 21-летний парень – влетел в световую опору. От удара иномарку разорвало на части. Момент страшного ДТП попал на запись видеокамеры.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на момент происшествия в машине находились два человека: водитель и его пассажир. Оба скончались на месте. Вторым погибшим оказался 23-летний молодой человек.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать детали ДТП. Не исключено, что все могло случиться из-за колеи, которая образовалась на дороге.