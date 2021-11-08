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Происшествия8 ноября 2021 12:42

Установлена личность второго погибшего в ДТП с разорванным Land Rover в Самаре

Страшная авария произошла утром 7 ноября 2021 года на ул. Демократической
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП унесло жизни двоих молодых людей

ДТП унесло жизни двоих молодых людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности смертельного ДТП с участием Land Rover в Самаре. Полицейские установили личность второго погибшего.

Напомним, авария произошла утром в воскресенье, 7 ноября 2021 года, на улице Демократической. Водитель внедорожника – 21-летний парень – влетел в световую опору. От удара иномарку разорвало на части. Момент страшного ДТП попал на запись видеокамеры.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на момент происшествия в машине находились два человека: водитель и его пассажир. Оба скончались на месте. Вторым погибшим оказался 23-летний молодой человек.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать детали ДТП. Не исключено, что все могло случиться из-за колеи, которая образовалась на дороге.