В закрытой квартире, где несколько часов подряд громыхала музыка, обнаружили труп девушки

Что стало причиной трагедии, сейчас разбираются следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жалобы на громкую музыку в одной из квартир новостройки в полицию Волжского района начали поступать около полуночи 7 ноября. Соседи сначала пытались звонить в звонок, стучались в двери, били по батареям – все было без толку. Музыка не прекращалась, а никакого движения внутри вроде бы не было.

К трем часам утра удалось выяснить, что внутри живет квартирантка. Полицейские разыскали собственника квартиры, но открыть дверь он не смог – она была заперта изнутри. Пришлось вызвать сотрудников поисково-спасательной службы.

После того, как дверь, наконец, была открыли, полицейские зашли внутрь и обнаружили труп 17-летней девушки. Недалеко от тела нашлась и предсмертная записка - «Прошу никого не винить, всех люблю, простите».

Что стало причиной трагедии, сейчас разбираются следователи. Уголовное дело уже возбудили по статье «Доведение до самоубийства».