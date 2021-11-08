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Общество8 ноября 2021 13:28

Детский сад в 14а квартале Тольятти достроят до конца ноября 2021 года

Подрядчик занимается отделкой помещений и благоустройством территории
Анастасия ФИЛАТОВА
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Скоро дошкольное учреждение сможет принять первых воспитанников / Фото: администрация Тольятти

Скоро дошкольное учреждение сможет принять первых воспитанников / Фото: администрация Тольятти

В Тольятти завершается строительство нового детского сада в Автозаводском районе. Дошкольное учреждение возводят в 14а квартале по национальному проекту «Демография».

- Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца ноября. После этого у подрядчика будет 2 недели на проверку оборудования и пуско-наладочные работы. Сдача объекта в эксплуатацию намечена конец 2021 года, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас рабочие занимаются отделкой помещений и благоустраивают прилегающую к зданию территорию – расстилают рулонный газон. Во вторник, 9 ноября, подрядная организация должна приступить к укладке асфальта.