Власти объяснили, когда нужно повторно вакцинироваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области прокомментировали ситуацию с аннулированием QR-кодов о вакцинации от коронавируса 8 ноября 2021 года. Чиновники заверили, что срок действия сертификатов у привитых самарцев остается прежним.

Самарцы столкнулись с сообщениями о прекращении срока действия сертификатов о вакцинации у ром 8 ноября. Массовые сообщения о проблеме стали появляться в социальных сетях. В первую очередь ситуация отразилась на тех, кто привился более полугода назад, однако сложности возникли и у остальных привитых.

- Некоторые самарцы заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это связано с техническими работами на портале Госуслуг и с обновлением структуры сертификата об иммунизации COVID-19 в соответствии с приказом Минздрава РФ № 1006н. Сбой произошел в работе федеральной информационной системы (ЕСИА и ЕПГУ).

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, - прокомментировали в Департаменте информационных технологий и связи Самарской области. - QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года.

В региональном минздраве напомнили, что сейчас в больницах и поликлиниках Самарской области имеется запас в почти 200 тысяч доз вакцины, поэтому привиться можно без проблем. В том числе в регион поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт», более 9 тысяч доз, ее рекомендуют использовать для ревакцинации.

- Повторная вакцинация проводится спустя полгода после первичной, - пояснили в минздраве. - Отсчитывать необходимо от даты введения второго компонента. Ревакцинироваться можно любой вакциной.