Средняя зарплата в Самарской области превысила 40 тысяч рублей

Среднемесячный доход самарцев вырос более чем на 8% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата. В августе 2021 года она достигла 40 087 рублей. Об этом сообщает Самарастат.

- По сравнению с августом 2020-го рост составил 8,4%. Тогда ее размер был 36 724 рубля, - отметили в ведомстве.

Размер средней зарплаты за январь-август этого года составил 41 252 рубля. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Тогда сумма равнялась 37 771 рублю.

Добавим, что по-прежнему лидерами по размеру среднемесячного дохода являются те, кто работает на добыче полезных ископаемых (73 726 рублей), занимается финансовой или страховой деятельностью (63 796), а также представители IT-сферы (61 902).