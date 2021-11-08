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Общество8 ноября 2021 13:50

Средняя зарплата в Самарской области превысила 40 тысяч рублей

Таковы данные по итогам августа 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Среднемесячный доход самарцев вырос более чем на 8%

Среднемесячный доход самарцев вырос более чем на 8%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата. В августе 2021 года она достигла 40 087 рублей. Об этом сообщает Самарастат.

- По сравнению с августом 2020-го рост составил 8,4%. Тогда ее размер был 36 724 рубля, - отметили в ведомстве.

Размер средней зарплаты за январь-август этого года составил 41 252 рубля. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Тогда сумма равнялась 37 771 рублю.

Добавим, что по-прежнему лидерами по размеру среднемесячного дохода являются те, кто работает на добыче полезных ископаемых (73 726 рублей), занимается финансовой или страховой деятельностью (63 796), а также представители IT-сферы (61 902).