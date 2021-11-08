Как будут работать детсады, школы и колледжи Тольятти с 8 по 13 ноября 2021 года

Часть учеников решили вернуть с дистанционки к очным занятиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будут работать детские сады, школы и колледжи Тольятти с 8 по 13 ноября 2021 года. Информация прозвучала на заседании городского оперативного штаба.

Так, детсады вернутся к обычному режиму работы. Ученики 1-4, 9 и 11 классов будут заниматься очно. Все остальные школьники, а также те, кто учится в профессиональных образовательных организациях, продолжат сидеть на дистанционке.

- Разрешено проведение практических занятий в колледжах для всех курсов в очном режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - отметили в пресс-службе мэрии Тольятти.

Заведения дополнительного образования будут работать дистанционно.

Во всех учреждениях, где возобновляется очное обучение, продолжат соблюдать санитарные требования. Это входной контроль, термометрия, наличие антисептиков и регулярная уборка помещений.