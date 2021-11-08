В Подгорах Самарской области снова начали поджигать дома

В Подгорах подожгли еще один дом Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 8 ноября 2021 года в селе Подгоры Самаркой области вновь подожгли дачный дом. Местные жители рассказали журналисту «КП-Самара», что дом принадлежал семье председателя редколлегии городского совета организация защиты жертв политических репрессий пенсионеров и инвалидов «Реабилитация», писателя Анатолия Лобанова.

Анатолий Васильевич умер в июле прошлого года. Его супруга после смерти мужа продолжала ездить в Подгорах и ухаживать за дачным участком.

- Вызов поступил в 2:20. На место происшествия были направлены 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На улице Кавалеров Славы в селе Подгоры горел нежилой дачный дом на площади 90 квадратных метров. Пожарным удались ликвидировать возгорание в 4:05 утра.

Местные жители уверены, что это снова был поджог. Напомним, дачные домики выжигали с 23 октября, на протяжении четырех дней сгорели десятки строений. Некоторые из домов были заброшены, а кто-то потерял дачные дома за Волгой, которые были уже «законсервированы» на зиму.

После публикации информации о неизвестном поджигателе на сайте «Комсомолки» по инициативе Александра Хинштейна в селе всю ночь с 27 по 28 октября 2021 года дежурили экстренные службы. На какое-то время поджоги прекратились, но сейчас люди вновь начали бить тревогу.

- Мы боимся за наши жилые дома, ведь в селе не только дачи. Мы боимся, что поджоги продолжаться и этой ночью, - просит помощи жительница Подгор Елена З.

Напомним, полицейские возбудили уголовное дело из-за серии поджогов селе Подгоры. Следственным отделом ОМВД по Волжскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование продолжается.