В Самаре продолжают штрафовать ярых антимасочников в общественном транспорте

Масочный режим в транспорте обязателен. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды контролирующих органов в общественном транспорте. Нарушителям масочного режима выписывают административные протоколы. Напомним, за отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

За прошедшую неделю сотрудники полиции составили еще 21 протокол на ярых противников масочного режима. С сентября 2021 года было составлено 599 протоколов, в том числе за текущий год – 455.

В администрации Самары напомнили, что ношение защитной маски в общественном транспорте обязателен. За повторное нарушение пассажиру может грозить до 50 тысяч рублей штрафа.