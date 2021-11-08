Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 15:21

В Самаре продолжают штрафовать ярых антимасочников в общественном транспорте

За минувшую неделю протоколы выписали 21 пассажиру без маски
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Масочный режим в транспорте обязателен. Фото: администрация Самары

Масочный режим в транспорте обязателен. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды контролирующих органов в общественном транспорте. Нарушителям масочного режима выписывают административные протоколы. Напомним, за отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

За прошедшую неделю сотрудники полиции составили еще 21 протокол на ярых противников масочного режима. С сентября 2021 года было составлено 599 протоколов, в том числе за текущий год – 455.

В администрации Самары напомнили, что ношение защитной маски в общественном транспорте обязателен. За повторное нарушение пассажиру может грозить до 50 тысяч рублей штрафа.