Арктический холод надвигается на Самарскую область

Столбик термометра опустится ниже нуля градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на первую рабочую неделю после локдауна. По их данным, на регион надвигается арктический холод.

- Юго-западный ветер в тылу атлантического циклона сменится северным, произойдет заток арктического холода. Температура воздуха опустится до отрицательных значений. На дорогах местами образуется гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во вторник, 9 ноября, в Самарской области ожидаются умеренный дождь и мокрый снег. Местами порывы юго-западного ветра достигнут 15-18 м/с. Столбик термометра не поднимется выше 8 °C.

В среду, 10 ноября, существенных осадков не будет. Ветер сменит свое направление и подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -3...+2 °C. Кое-где на дорогах возможна гололедица.

В четверг, 11 ноября, западный ветер сбавит скорость до 5-10 м/с. А вот воздух остудится до 0…-5 °C. На дорогах ожидается гололед.

Конец рабочей недели, по прогнозам синоптиков, порадует самарцев небольшим потеплением. При этом в регион может вновь вернуться дождь.