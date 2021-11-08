Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 15:30

Арктический холод надвигается на Самарскую область

Первая неделя после локдауна обещает быть морозной
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Столбик термометра опустится ниже нуля градусов

Столбик термометра опустится ниже нуля градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на первую рабочую неделю после локдауна. По их данным, на регион надвигается арктический холод.

- Юго-западный ветер в тылу атлантического циклона сменится северным, произойдет заток арктического холода. Температура воздуха опустится до отрицательных значений. На дорогах местами образуется гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во вторник, 9 ноября, в Самарской области ожидаются умеренный дождь и мокрый снег. Местами порывы юго-западного ветра достигнут 15-18 м/с. Столбик термометра не поднимется выше 8 °C.

В среду, 10 ноября, существенных осадков не будет. Ветер сменит свое направление и подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -3...+2 °C. Кое-где на дорогах возможна гололедица.

В четверг, 11 ноября, западный ветер сбавит скорость до 5-10 м/с. А вот воздух остудится до 0…-5 °C. На дорогах ожидается гололед.

Конец рабочей недели, по прогнозам синоптиков, порадует самарцев небольшим потеплением. При этом в регион может вновь вернуться дождь.