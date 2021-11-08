Самарцы более 3,5 тыс. раз нарушили ПДД за ноябрьские праздники

Всех нарушителей привлекли к ответственности / Фото: ГИБДД Самарской области

В Самарской области с 4 по 7 ноября 2021 года прошли масштабные рейды ГИБДД. Полицейские искали на дорогах региона тех, кто не соблюдает ПДД. За четыре дня они выявили более 3,5 тыс. нарушений.

Так, правоохранители выявили 77 пьяных водителей. Еще 20 автомобилистов ездили без прав. Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 204 любителя тонировки. Десять из них так и не избавились от нее, поэтому на них составили протокол. Им грозит штраф до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток либо 120 часов обязательных работ.

Также в ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 75 водителей, неправильно перевозивших детей. Еще 386 автомобилистов наказали за игнорирование ремня безопасности.

Были нарушители и среди пешеходов. К примеру, они переходили дорогу в неположенном месте или на «красный». Всего таких нарушений набралось 301. А вот 208 автолюбителей поймали на том, что они не пропустили пешеходов.