В Самарской области многодетные семьи, попавшие в сложную ситуацию, получат новое жилье

Губернатор поручил поддержать многодетные семьи в непростой период Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание областного правительства, где было принято решение выделить средства из резервного фонда на улучшение жилищных условий ряда многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – без крыши над головой.

Решением губернатора многодетные семьи, которые потеряли свои дома из-за ряда чрезвычайных ситуаций, получат единовременное пособие для улучшения жилищных условий.

- В период особой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, распространения коронавирусной инфекции, определенных ограничений, которые сказываются на доходах граждан, мы должны акцентировать свое внимание на мерах поддержки как отдельных наиболее пострадавших отраслей экономики, предприятий, так и конкретных людей, в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в силу разных обстоятельств, - акцентировал внимание глава региона.

Так, новую квартиру получит семья Никитиных из Клявлинского района, у которых сгорел дом. Сейчас они вместе со своими пятью детьми проживают на съемной квартире в доме барачного типа. Также в похожей ситуации оказались семья Феоктистовых из Нефтегорского района и Филипповы из города Октябрьска – их дома также сгорели.

Кроме того, улучшить свои жилищные условия смогут Пшеничниковы из Кинель-Черкасского района, которые с десятью детьми снимают квартиру из-за невозможности жить в собственном доме, где отсутствуют необходимые удобства. Решением Губернатора семья получит средства на покупку комфортного для проживания нового дома.