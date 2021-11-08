Костюм клоуна, ящерица и говорящий тостер: россияне назвали бесполезные покупки в «черную пятницу»

Большинство не составляют список нужных покупок, но даже при его наличии, списку почти никто не следует. Поэтому распродажи становятся временем странных покупок – например, платья для кошки или костюма клоуна. Чаще всего россияне могут рассчитывать на скидку в пределах 50%, при этом они предпочитают сравнить цены и выбирать наиболее выгодный вариант.

В распродажах «черной пятницы» хотя бы раз участвовали 64% россиян. Остальные либо не верят, что так можно сэкономить, либо не имеют времени на поиск предложений, а 20% не слышали о таких акциях.

Обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби.

Более половины респондентов совершают покупки онлайн, однако 40% готовы пойти в торговый центр. При этом чаще товары выбирают спонтанно. Список покупок составляют 37% опрошенных, из них только 9% следуют этому списку. Остальные покупают то, что не изначально не планировали.

Опрошенные россияне назвали самые странные и бесполезные вещи, которые они купили в «черную пятницу». В их число вошли – вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерица, шуба на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки. Нередко выяснялось, что вещи «со скидкой» стоили столько же, сколько и до «черной пятницы».

«Спонтанные покупки на распродажах мы совершаем намного чаще, даже когда есть план покупок. Поэтому стоит заранее изучить цены в магазине и убедиться, что в «черную пятницу» скидка действительно есть. Также можно изучить предложения своего банка – в разделе со скидками для клиентов партнеры часто предлагают повышенный кэшбэк за покупки. Кроме того, есть карты с кэшбэком – так любая покупка выйдет немного дешевле. С такой стратегией риск случайных покупок ниже, и даже не самая нужная вещь не повредит бюджету», - отметила Ольга Павлова, руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка.

Каждый пятый опрошенный тратит на распродажах в «черную пятницу» 10-20 тыс. рублей, 29% - 5-10 тыс. рублей. При этом чаще всего россияне могут рассчитывать на скидку до 50%. Почти никто не доверяет рекламным рассылкам – чаще всего цены на товары сравнивают с помощью онлайн-сервисов или прямо в торговом центре. Около 1% россиян заранее узнают цену до скидки, чтобы оценить предложение на распродаже.

Источник: опрос Райффайзенбанка

В результате 31% респондентов заявили, что спокойно обошлись бы без половины вещей, купленных акции. А 2,5% считают бесполезными все покупки, сделанные в «черную пятницу». По словам одного из опрошенных, он купил одновременно два чайника, не задумавшись, для чего они нужны. При этом 62,5% участников опроса заявили, что им нужно абсолютно все, купленное по скидке.

В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей, Пермского и Краснодарского края.