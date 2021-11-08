Самарский охранник рассказал о самых обидных реакциях посетителей на требование QR-кода

В Самаре охранники рассказали, как издеваются над ними посетители

Охранник торгового центра из Самары рассказал о самых обидных реакциях посетителей на требования о предъявлении QR-кода на входе в торговые центры. С 8 ноября 2021 года это требование стало обязательным: проникнуть в магазин, чтобы купить обувь и одежду не получится, если нет сертификата о вакцинации, кода о перенесенном заболевании или же свежего ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем 72 часа назад. Такое нововведение оказалось по нраву далеко не всем. А крайними оказались, конечно же, охранники.

- Нас как только не называют - и пособники мирового заговора, и цепные псы режима, и угнетатели и фашисты. Мужики матерятся, пару раз было, что в драку лезли, но мы их быстро угомонили. Женщины больше на шантаж идут. Например, мамаши с колясками – выставит младенца впереди себя и пытается пройти, прикрываясь им. Не пускаешь – сразу тебя грязью обольют, что ты ребенка на голодную смерть обрекаешь. А ведь мы просто - такие же сотрудники компании, как и все другие, выполняем свои прямые обязанности, - говорит один из самарских охранников.

По его словам, очень многие пенсионеры давят на жалость, других и в самом деле жалко. Но правила есть правила и терять свои деньги, выплачивая огромные штрафы не хочется. К сожалению, за эти дни уже доходило до реальных нарушений. Например, в Тольятти охраннику мужчина плюнул в лицо, в нескольких ТЦ доходило до драки. Причем самыми беззащитными в этой ситуации оказываются как раз люди при должности - им нельзя даже пальцем посетителя тронуть. А вот тех, кто нападет на них, наказать довольно сложно.

-Помещения торговых центров – частная собственность, и владелец имеет право ограничивать туда доступ. По постановлению властей, собственник помещения либо арендаторы обязаны организовать проверку QR-кодов и ограничить доступ в помещение тем, у кого они отсутствуют. Владельцы помещения вправе самостоятельно принимать решение, кому делегировать эти полномочия, в том числе вправе передать их службе охраны. Никаких дополнительных документов и полномочий охранникам для этого не требуется, - прокомментировал ситуацию адвокат Артем Дулгер.

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