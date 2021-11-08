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Здоровье8 ноября 2021 16:42

У 9 из 23 умерших COVID-пациентов в Самарской области не было сопутствующих заболеваний

До заражения коронавирусом эти люди не испытывали проблем со здоровьем
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самому молодому пациенту, который не смог победить болезнь, было 39 лет

Самому молодому пациенту, который не смог победить болезнь, было 39 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скончались еще 23 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 4 833. Такие данные оперштаб региона приводит в понедельник, 8 ноября 2021 года.

Так, не смогли победить COVID-19 12 мужчин в возрасте от 49 до 83 лет и 11 женщин в возрасте от 39 до 83 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистой и эндокринных систем, органов дыхания. А вот у 9 пациентов никаких проблем со здоровьем ранее не было. Среди них: женщины 66, 71, 71, 81, 83 лет и мужчины 49, 57, 64 и 66 лет.

Показатель смертности на 100 тысяч жителей Самарской области – 151,36. Это ниже, чем по стране, - 169,87. Коэффициент летальности в регионе, наоборот, выше – 3,31 против 2,81.

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