У 9 из 23 умерших COVID-пациентов в Самарской области не было сопутствующих заболеваний

Самому молодому пациенту, который не смог победить болезнь, было 39 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скончались еще 23 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 4 833. Такие данные оперштаб региона приводит в понедельник, 8 ноября 2021 года.

Так, не смогли победить COVID-19 12 мужчин в возрасте от 49 до 83 лет и 11 женщин в возрасте от 39 до 83 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистой и эндокринных систем, органов дыхания. А вот у 9 пациентов никаких проблем со здоровьем ранее не было. Среди них: женщины 66, 71, 71, 81, 83 лет и мужчины 49, 57, 64 и 66 лет.

Показатель смертности на 100 тысяч жителей Самарской области – 151,36. Это ниже, чем по стране, - 169,87. Коэффициент летальности в регионе, наоборот, выше – 3,31 против 2,81.

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