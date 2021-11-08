В Самарской области в сентябре 2021 года умерли почти в 10 раз больше пациентов с COVID-19, чем год назад

Коронавирус становится все более смертельно опасным

Самарская область заняла 11 место в списке регионов по количеству смертей от коронавируса в сентябре. Этой статистикой поделился Росстат в своем ежемесячном докладе. За месяц в регионе умерли от коронавируса 1126 человек. Год назад в сентябре скончались от коронавируса лишь 116 человек. Таким образом число смертей выросло почти в 10 раз.

Регион по числу смертей от коронавируса находится на 11 месте - в антилидерах, конечно, Москва, совсем немногим меньше число жертв в Ростовской и Свердловской областях. Здесь скончались 1803 и 1742 человека соответственно. В Московской области в сентябре похоронили 1435 человек, в замыкающих десятку регионах - Питере и Пермском крае 1323 и 1158 соответственно.

В Самарской области именно COVID-19, идентифицированный прижизненно, стал причиной смерти в подавляющем большинстве случаев - в 964-х.

По числу же скончавшихся жителей региона Самарская область на 10 месте. Умерли в сентябре 4989 человек, это на 728 больше чем в 2020 году в этом же месяце.