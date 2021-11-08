Главу Госстройэкспертизы Александра Балашова не будут увольнять из-за кражи автомагнитолы

В правительстве ответили на запрос Хинштейна

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в правительство Самарской области, где поинтересовался судьбой главы Госстройэкспертизы Александра Балашова, который уличен в краже автомагнитолы в 2014 году. Несмотря на то, что прокуратура посчитала назначение Балашова противоречащим антикоррупционной политике, в правительстве отказались его увольнять.

Согласно ответу за запрос депутата, Александра Балашова не будут увольнять по формальным основаниям. Чиновник не имеет судимости, а наличие факта уголовного преследования в прошлом не позволяет сделать вывод о несоответствии его занимаемой должности.

Стоит отметить, что ранее прокурорская проверка показала факт кадрового нарушения, которое противоречит антикоррупционной политике России. Кроме того, назначение на должность Балашова может вызвать недовольство со стороны населения.

Напомним, информация о криминальном прошлом чиновника появилась в телеграм-канале Александра Хинштейна. Согласно архивным документам, в 2014 году Балашов был замечен в покушении на кражу из магазина «Медиа Маркет» в ТЦ «Космопорт» на Дыбенко, 30 в Самаре. Мужчина попытался вынести из гипермаркета автомагнитолу «Пионер» стоимостью 1354 рубля. Балашов спрятал технику под курткой, но на выходе из магазина его задержали охранники. Балашов признал свою вину, техника была возвращена в магазин, а уголовное дело было закрыто за примирением сторон.