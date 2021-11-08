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Общество8 ноября 2021 17:34

В Самарской области проверят готовность спецтехники к предстоящей гололедице

Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Дмитрий Азаров
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самаре готовятся к первому снегу и заморозкам

В Самаре готовятся к первому снегу и заморозкам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов проверить готовность дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы. Уже к середине недели, по прогнозу синоптиков, ожидаются заморозки, мокрый снег и гололедица.

- Необходимо проверить готовность снегоуборочной дорожной техники в районах региона к неблагоприятным погодным условиям, а также наличие запасов противогололедной смеси, и предоставить всю информацию в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в течение 2 дней, - поручил Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что необходимо постоянно мониторить погоду и всегда быть готовым к понижению температур. В первую очередь это необходимо для того, чтобы повысить безопасность на дорогах региона.